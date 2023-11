8 dobrých důvodů, proč vánoční dárky vybírat na sexshopu

Lámete si hlavu nad tím, čím potěšit své blízké pod stromečkem? Málokoho by napadlo jít si pro inspiraci do sexshopu, což naprosto chápeme, ale pokud je váš blízký dospělý, možná by to nemusel být až tak špatný nápad. Zkusíme vám dát pár důvodů, proč byste nad tím měli alespoň uvažovat 😉

1. Ne u všech dárků se musíte červenat

Zapomeňte na své představy realistických obřích dild a svítících virátorů, které vypadají, že právě utekly z Matějské. To nechceme a pokud nejste vyloženě fajnšmekr, tak to často nechcete ani vy. Máme mnoho značek, které kladou design na první místa a některé hračky jsou opravdovými skvosty. Nezastíráme, že větší nabídka je v tomto ohledu asi pro ženy, ale také muži mohou najít zajímavé kousky mezi masturbátory nebo exkluzivními značkami prádla. A nebojte, vyberete si i v případě, že s erotickými pomůckami nemáte zatím žádné zkušenosti a chcete na to jít polehoučku.

2. Mnohem víc než jen vibrátory

Možná to nevíte, ale u nás to není jen o hračkách. V duchu well-beingu věříme, že hýčkat bychom měli naše tělo, ale i mysl. Masážní svíčky, oleje, tělová mléka, afrodiziakální přísady do koupele, to všechno dokáže přinést uvolnění, navodit pohodu a odbourat stres. A jako dárek je můžete věnovat téměř komukoliv.

3. Tuto nejuniverzálnější pomůcku ocení i tchyně nebo maminka

Řeč je o masážní hlavici. Výhodou masážní hlavice jsou silné vibrace, které se přenášejí do hlavy tohoto vibrátoru a pokud vyberete delší rukojeť, dosáhnete s ní na jakékoliv místo na těle. Zvláště vyhledávaná je na oblast zad a krku. Takže stačí jen správná prezentace – jde přeci o masážní pomůcku! Pokud ji pak obdarovaný vyzkouší také na jiné části těla, je to už jen a pouze na něm. Vy jste mu dali možnost užít si relaxaci i chvilky rozkoše.

4. Probuďte ve vztahu opět vášeň

Stereotyp, špatná komunikace nebo rezignace, to bývají nejčastější důvody, proč to ve vztahu přestane po intimní stránce klapat. Často je to ale jen strach z reakce partnera na nikdy nevyřčené touhy a sny. Bojíte se také o svých potřebách nebo touhách mluvit? Zkuste to říci dárkem. Pokud funguje „Chytrému napověz,…“, odhodlejte se věnovat partnerovi něco, co byste mohli společně vyzkoušet. A pokud myslíte, že na poli intimity a sexu máte velké mezery, může být ideálním dárkem Adventní kalendář. Ani vy, ani partner nebudete tušit, co se pod jakým políčkem nachází, takže si užijete nejenom společné chvilky vzrušení z rozbalování, ale také možnost vyzkoušet si praktiky, o které jste se styděli si říci.

5. Jsme s vámi v každé etapě života – dárky pro všechny generace

A to doslova. Mladí muži u nás najdou tolik potřebné prezervativy nejrůznějších typů, chutí i vlastností, mladé dívky pak další formy antikoncepce v podobě pesarů a ženských kondomů, ale také menstruační a hygienické pomůcky. Mladým ženám a maminkám jsme k ruce, když je začne trápit pánevní dno a cítí potřebu zaměřit se sama na sebe, mužům jsme pak oporou ve chvílích, kdy jsou sami, ale také při objevování nových zážitků. No a jelikož po 50 život teprve začíná, je třeba myslet i na intimní život. Ženám jej dokážeme zpříjemnit díky kosmetice a gelům, ale také nejrůznějším vibračním pomůckám. Ani muži se nemusí bát objevovat, ať už sami, nebo s partnerkou. A pokud vás trápí nějaký problém z intimní oblasti, i tady jsme k dispozici a občas se nám daří přechytračit přírodu.

6. Užijte si zábavu

Sex by měl být zábava, to je fakt. Ale tento bod jsme mysleli doslova. Hledáte něco, čím pobavíte ostatní? Pak jste tady správně. Deskové hry, polštářky, antistresové omalovánky, to vše máme v kategorii Erotická zábava. Pokud se ale chcete opravdu pobavit, doporučujeme SMART hračky. Ovládání na dálku přes aplikaci vás bude nejenom bavit, ale zažijete s nimi i spoustu nových situací a momentů. Tak se toho nebojte a objevte „chytré“ hračky. Vaše návštěva kina, večeře nebo nedělní rodinný oběd dostanou zcela jiný rozměr.

7. Pokud se nechcete odchylovat od své rutiny „ponožky a trenýrky“, tak i toto vám dopřejeme

Přesně tak. Kategorie Erotické spodní prádlo je neuvěřitelně široká a najdete tady také spoustu běžných nositelných kousků. Takže pokud jste na klasiku jako trenýrky a ponožky, u mužů určitě nešlápnete vedle, ale jako dárek pro ženu by to byla přeci jenom škoda. Krajka, bavlna, latex, datex, perly, kostýmy, košilky,… to všechno máme a jsou to opravdu nádherné věci. A na světě neexistuje žena, která by nechtěla jako dárek krásné prádlo. Pokud si nejste jisti velikostí, sáhněte po košilkách a župáncích, pokud jste ještě odvážnější, catsuitem neuděláte chybu a univerzální velikost těchto sexy overalů vám výběr značně ulehčí.

8. Podpořte přitažlivost, rozvoňte to

Pod stromečkem by neměla chybět vůně. Zkusili jste už ale takovou, která by měla navíc feromony? Parfémy pro muže i ženy s obsahem feromonů mohou být příjemným zpestřením. Obsahují složky navržené pro podvědomé zvýšení "sexuální chemie" a jestli tak i skutečně fungují, to už necháme na vašem posouzení. Recenze našich zákazníků nám ale říkají, že za vyzkoušení určitě stojí.

A na závěr malý tip.

Nechte si to rovnou zabalit. Ne, že bychom nevěřili, že to nezvládnete, ale věřte vy nám, že naše dárkové balení dodá jakémukoliv dárku šmrnc a eleganci a pod stromečkem nebo pak v soukromí se bude krásně vyjímat. Tak udělejte vzrušující zážitek už z rozbalování a nechte to na nás ;-) Dárkové balení si jednoduše přidáte a vyberete přímo v košíku. A pokud chcete vědět více, tak zde

Krásné Vánoce vám přeje tým Flagranti